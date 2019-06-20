СЕГОДНЯ 01:26 2019-06-20T01:50:41+03:00

Погода в Хабаровске на 20 июня 2019 года: днем до +24, небольшой дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

На большей части региона без осадков

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В Биробиджане кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +20+22.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +22+24.

В Бикине кратковременный дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Чегдомыне возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +13+15.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU