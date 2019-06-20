«Умные» остановки в Хабаровске обустроят к осени

СЕГОДНЯ 02:15 2019-06-20T05:21:02+03:00

К тому времени в городе также планируют реконструировать один сквер

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В Хабаровске идут работы по обустройству «умных» остановок и сквера в поселке имени Горького. Что касается первого, то на данный момент идет работа по заключению контрактов на строительство. На остановочных пунктах планируют установить электронные табло, на которые будут выводить информацию о времени прибытия автобусов. При этом от строителей требуют, чтобы они учитывали требования безбарьерной среды - установленные бордюры не должны стать преградой для мам с колясками и инвалидов.

- В сквере в поселке Горького сейчас идут работы по прокладке пешеходных дорожек и укладке брусчатки. Также на этой территории появятся скамейки и уличные светильники, а также сосны, которые озеленители высадят вместо старых тополей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Работы в сквере собираются закончить к сентябрю, а переоборудование остановок – к ноябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU