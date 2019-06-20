2019-06-20T05:13:18+03:00
Происшествия

Одно смс-сообщение спасло от пожара сельчан и имущество магазина в ЕАО

Послание пришло на телефон хозяина торговой точки после сработки сигнализации
Ольга КИВА
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Одно смс-сообщение спасло от пожара сельчан и имущество магазина в ЕАООдно смс-сообщение спасло от пожара сельчан и имущество магазина в ЕАОФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В одном из домов поселка Приамурский Смидовичского района в ночь с 19 на 20 июня случился пожар. На первом этаже многоквартирника находился магазин, там и был очаг возгорания. О происшествии первым узнал владелец торговой точки, который посреди ночи получил смс-оповещение о сработавшей сигнализации.

- Сначала мужчина вызвал пожарных, а потом сам отправился в магазин. Когда он приехал, огнеборцы уже были на месте. Когда хозяин торговой точки открыл дверь, из помещения пошел густой черный дым, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Пожарные в первую очередь занялись эвакуацией жильцов из квартир, расположенных над магазином. На улицу удалось вывести 15 человек. При обследовании помещений магазина огнеборцы выяснили, что горит стена, обшитая пластиком. Под обивкой находилась электропроводка, которую, по предварительной версии, замкнуло, это и стало причиной возгорания. Благодаря оперативному реагированию пожар удалось потушить, имущество магазина спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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