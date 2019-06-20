Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль ситуацию с дольщиками, обратившимися к Владимиру Путину

СЕГОДНЯ 03:11 2019-06-20T05:12:05+03:00

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Дольщики «Кленового квартала» в селе Матвеевка не смогли получить свои квартиры от застройщика. При этом дом сдан в эксплуатацию, но по факту никто из потенциальных собственников ключи от жилплощади так и не получил. В одну из этих квартир должна была въехать ветеран Великой Отечественной войны, но женщина умерла, не дождавшись новоселья.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, дом был построен и 29 декабря 2018 года его ввели в эксплуатацию на основании разрешения, выданного администрацией Хабаровского района. Однако квартиры дольщикам не передали из-за наличия у застройщика признаков предбанкротного состояния и введения Арбитражным судом края 29 января 2018 года процедуры наблюдения.

В итоге дольщики, кредиторы и строительная организация заключили между собой мировое соглашение, утвержденное 26 февраля 2019 года Арбитражным судом края. Согласно этому документу, директор компании должен передать покупателям жилье не позднее 1 декабря 2019 года, однако он ничего не сделал, чтобы выполнить обязательства. Исполнение условий мирового соглашения сейчас находится на контроле прокуратуры края.

ИСТОЧНИК KP.RU