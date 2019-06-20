2019-06-20T05:09:32+03:00
Общество

Стали известны получатели жилищной субсидии из Комсомольска

За уведомлением о включении семьи в список нужно обратиться в отдел по делам молодежи администрации города
Ольга КИВА
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Стали известны получатели жилищной субсидии из КомсомольскаСтали известны получатели жилищной субсидии из КомсомольскаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Списки молодых семей, претендующих на получение жилищной субсидии, сформировали в Комсомольске-на-Амуре. Ознакомиться с реестром можно на сайте краевого министерства строительства. Напомним, документы от участников жилищной программы принимали с 1 апреля по 22 апреля этого года.

Как сообщили в ведомстве, чтобы получить уведомление о включении семьи в список участников жилищной программы, нужно в ближайшее время обратиться в отдел по делам молодежи администрации города. Адрес: Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда, 13. Телефон для справок - 52-29-89.

Отметим, что тем, кто вошел в список получателей субсидии, предстоит самостоятельно выбрать новостройку в городе Юности. Данные о ней нужно предоставить в отдел по делам молодежи администрации города или в министерство строительства края в срок до 15 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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