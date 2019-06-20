2019-06-20T05:08:27+03:00
Происшествия

Ушлый комсомольчанин украл стройматериалы под видом продажи

По версии следствия, мужчина продал бетонные плиты со стройплощадки, мимо которой просто проезжал
Ольга КИВА
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Ушлый комсомольчанин украл стройматериалы под видом продажиУшлый комсомольчанин украл стройматериалы под видом продажиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Со стройплощадки в Комсомольске-на-Амуре внезапно пропали бетонные плиты. Со слов заявительницы, с территории строящегося дома исчезли пять единиц материала на сумму 30 тысяч рублей. Позже оперативники выяснили, что к краже причастен 37-летний безработный местный житель.

- Фигурант рассказал, что стройплощадку он заприметил, когда просто проезжал мимо. Он увидел, что на территории есть строящийся дом, но работы, по всей видимости, здесь давно не велись. Рабочих на объекте не было, поэтому и остановить вора было некому. Мужчина увидел бетонные плиты и решил их продать, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Покупателей подозреваемый нашел через интернет. При этом клиенты сами приехали на стройплощадку и вывезли товар, не догадываясь, что невольно участвуют в преступлении. В отношении горожанина уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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