От взносов на капитальный ремонт освободят часть жителей Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:37 2019-06-20T05:07:02+03:00

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В Хабаровском крае некоторую часть жителей вскоре освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт. Такое новшество вводят в связи с поправками к федеральным законам «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».

Как сообщили в пресс-службе НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», изменения вступили в законную силу 18 июня. Это значит, что начиная с этого момента взносы на капремонт в многоквартирнике не будут платить указанные категории граждан, а также члены их семей, проживающие вместе с ними.

На региональном уровне пока формируют списки тех, кто попадает под освобождение от оплаты. Эту часть работы выполняют сотрудники краевого министерства социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU