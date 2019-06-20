За «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае пора отчитываться

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-20T08:20:35+03:00

Это нужно сделать через три года после заключения договора о безвозмездном пользовании землей

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В Хабаровском крае началась кампания по приему деклараций об использовании «дальневосточных гектаров». Эту процедуру проводят с целью выяснить, как осваивают наделы новоиспеченные землевладельцы. Первыми декларации начинают подавать в Амурском районе.

Как объяснили в краевом министерстве имущественных отношений, этот муниципалитет был пилотным. На сегодняшний день мобильная группа правительства края проинспектировала выданные земли в Амурске и Эльбане, селах Возенесенкое, Ачан и Джуен.

Эксперты выделили успешные практики. Так, в районе Эльбана на «дальневосточном гектаре» открыли автосервис, другой землевладелец устроил молочное животноводство. Еще одна хозяйка надела обустроила на участке детскую площадку. Она планирует создать здесь зону для спорта и отдыха, а до конца года на участке появятся беседка и снаряды для занятий спортом, а также минипричал на пруду.

Отметим, что декларацию об использовании «дальневосточного гектара» обязаны предоставлять через три года после заключения договора о безвозмездном пользовании гектаром. В документ вносят личные данные, кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности. Принимают декларации через орган, уполномоченный на выделение земли, а также через личный кабинет на портале «Надальнийвосток.рф».

ИСТОЧНИК KP.RU