2019-06-20T08:20:35+03:00
Общество

За «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае пора отчитываться

Это нужно сделать через три года после заключения договора о безвозмездном пользовании землей
Ольга КИВА
Поделиться:
За «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае пора отчитыватьсяЗа «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае пора отчитыватьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае началась кампания по приему деклараций об использовании «дальневосточных гектаров». Эту процедуру проводят с целью выяснить, как осваивают наделы новоиспеченные землевладельцы. Первыми декларации начинают подавать в Амурском районе.

Как объяснили в краевом министерстве имущественных отношений, этот муниципалитет был пилотным. На сегодняшний день мобильная группа правительства края проинспектировала выданные земли в Амурске и Эльбане, селах Возенесенкое, Ачан и Джуен.

Эксперты выделили успешные практики. Так, в районе Эльбана на «дальневосточном гектаре» открыли автосервис, другой землевладелец устроил молочное животноводство. Еще одна хозяйка надела обустроила на участке детскую площадку. Она планирует создать здесь зону для спорта и отдыха, а до конца года на участке появятся беседка и снаряды для занятий спортом, а также минипричал на пруду.

Отметим, что декларацию об использовании «дальневосточного гектара» обязаны предоставлять через три года после заключения договора о безвозмездном пользовании гектаром. В документ вносят личные данные, кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли, основания для ведения деятельности. Принимают декларации через орган, уполномоченный на выделение земли, а также через личный кабинет на портале «Надальнийвосток.рф».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время застолья убил мать из-за критики в свой адрес вспыльчивый комсомольчанин
В нескольких дворах Комсомольска закроют сквозные проезды
Фермеры в Хабаровском крае незаконно удобрили чужую землю
«Минута Памяти» напомнит хабаровчанам о начале Великой Отечественной войны
Очевидцы пожара в хабаровской ветклинике чудом успели спасти животных
Повысить рождаемость в Хабаровском крае помогут 440 миллионов рублей
В ремонт хабаровского двора вложат рекордно большую сумму казенных денег
Чиновники в Хабаровском крае сдались и выделили нормальную квартиру маме с ребенком
В Хабаровском крае нашли и выдворили иностранцев-нелегалов
Зал-трансформер появился в Хабаровском музыкальном театре
От взносов на капитальный ремонт освободят часть жителей Хабаровского края
Ушлый комсомольчанин украл стройматериалы под видом продажи
Стали известны получатели жилищной субсидии из Комсомольска
Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль ситуацию с дольщиками, обратившимися к Владимиру Путину
Одно смс-сообщение спасло от пожара сельчан и имущество магазина в ЕАО
«Умные» остановки в Хабаровске обустроят к осени
Погода в Хабаровске на 20 июня 2019 года: днем до +24, небольшой дождь
Бизнесменов в Хабаровском крае поддержат льготными займами