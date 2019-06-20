Зал-трансформер появился в Хабаровском музыкальном театре

СЕГОДНЯ 05:39 2019-06-20T08:19:19+03:00

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В Хабаровском краевом музыкальном театре появилась новая творческая площадка. Сценическое пространство обустроили для творческих экспериментов. Оно представляет собой зал-трансформер, рассчитанный на 60 зрительских мест. У театральной площадки отдельный вход - с правого бокового фасада здания.

- Ее открытие актуально в контексте празднования Года театра. Здесь актеры смогут ставить камерные спектакли, показывать театральные моноработы и хореографические зарисовки. В планах устраивать на этой сцене кинопоказы и проводить творческие встречи. На малой экспериментальной сцене уже представили премьеру шпионской мелодрамы в одном действии «Мата Хари. Глаза дня» главного режиссера Дарьи Пантелеевой, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Отметим, что музыкально-драматический спектакль можно будет также увидеть в новом театральном сезоне после 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU