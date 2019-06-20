В Хабаровском крае нашли и выдворили иностранцев-нелегалов
В Хабаровском крае нашли пять иностранцев, которые не смогли, а может, не захотели продлить срок нахождения в регионе. Во время проверки их вычислили, а позже представители закона сопроводили визитеров до границы.
- Среди нарушителей граждане республики Узбекистан. В Россию они приехали на заработки. Деньги мужчины продолжали зарабатывать, даже когда документы были просрочены. Правда, эти доходы были исключительно неофициальными, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Иностранцы нарушили требования миграционного законодательства, за что и отвечали потом в суде. В качестве наказания служители Фемиды определили им административное выдворение за пределы Российской Федерации. До отъезда нелегалы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU