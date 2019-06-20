В Хабаровском крае нашли и выдворили иностранцев-нелегалов

СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-20T08:17:58+03:00

Приезжие забыли продлить срок нахождения в регионе и продолжали жить и работать в регионе

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В Хабаровском крае нашли пять иностранцев, которые не смогли, а может, не захотели продлить срок нахождения в регионе. Во время проверки их вычислили, а позже представители закона сопроводили визитеров до границы.

- Среди нарушителей граждане республики Узбекистан. В Россию они приехали на заработки. Деньги мужчины продолжали зарабатывать, даже когда документы были просрочены. Правда, эти доходы были исключительно неофициальными, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Иностранцы нарушили требования миграционного законодательства, за что и отвечали потом в суде. В качестве наказания служители Фемиды определили им административное выдворение за пределы Российской Федерации. До отъезда нелегалы находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU