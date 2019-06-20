Чиновники в Хабаровском крае сдались и выделили нормальную квартиру маме с ребенком

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-20T08:16:55+03:00

До этого женщина и ее сын обитали в полуразвалившемся аварийном доме и мечтали о новоселье

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Жительница Николаевска-на-Амуре добивалась от местной администрации нового жилья. Она и ее 11-летний сын вынуждены были рисковать своими жизнями и здоровьем, ежедневно возвращаясь в аварийный дом. Однако чиновников, похоже, это совсем не волновало. Тогда горожанка решила обратиться в прокуратуру.

- Во время проверки выяснилось, что заявительница и ее ребенок действительно живут в квартире деревянного дома, признанного в 2017 году аварийным. Здание давно нужно было снести. Фундамент был сильно изношен, а на стенах и конструктивных элементах здания были повреждения. Нахождение в таком доме опасно, но съехать семье было некуда, так как своего жилья они не имели, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге администрацию городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» призвали к ответу через суд. Чиновников обязали предоставить женщине и ее ребенку квартиру во внеочередном порядке по договору социального найма. На сегодняшний день решение суда выполнено – семья наконец-то переехала в благоустроенную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU