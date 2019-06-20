Очевидцы пожара в хабаровской ветклинике чудом успели спасти животных

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-20T08:23:57+03:00

Людей в здании не было

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Сегодня утром, 20 июня, пожарные расчеты отправились на улицу Пионерскую, где горела ветклиника. По предварительным данным, в здании не было людей, но внутри находились животные. Спасать питомцев бросились очевидцы происшествия. Всех животных вывели на улицу до приезда огнеборцев.

- Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что пламенем объято отдельно стоящее одноэтажное деревянное здание. Ликвидировать пожар удалось в 11:56, а полностью потушить – в 13:15,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На данный момент известно, что информации о пострадавших в этом происшествии нет. Пока сотрудники Госпожнадзора разбираются в обстоятельствах произошедшего, выясняют причины возгорания, ищут виновных.

Жителям краевой столицы напоминают, что в экстренных случаях за помощью можно обратиться по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU