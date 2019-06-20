Фермеры в Хабаровском крае незаконно удобрили чужую землю

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-20T09:26:03+03:00

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Сельскохозяйственное предприятие в Хабаровском крае оказалось в числе нарушителей санитарных и ветеринарных правил. Во время проверки выяснилось, что на ферме обитает крупнорогатый скот. Животные там находятся постоянно, а вот отходы их жизнедеятельности сотрудники предприятия решили выбрасывать на территорию, которая предприятию не принадлежит.

- В действиях фермеров усмотрели нарушение требований ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Согласно правилам, навоз нужно складировать в специально оборудованных местах. Однако на сельхозпредприятии об этом забыли и выбрасывали органические удобрения прямом на участке без твердого покрытия, - рассказали в пресс-службе Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В отношении организации и ее руководителя завели административное дело за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Провинившимся фермерам внесли представление и обязали оборудовать места для хранения навоза.

ИСТОЧНИК KP.RU