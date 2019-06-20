В нескольких дворах Комсомольска закроют сквозные проезды

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-20T09:55:09+03:00

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Жители домов № 47, 50, 52 по улице Ленинградской и домов № 14 и 18 по улице Советской намереваются закрыть сквозные проезды через их дворы. Договоренность об этом с администрацией города уже есть.

- Жильцы домов хотят таким образом защитить дворовую территорию и себя в том числе. Их многоквартирники находятся у перекрёстка улиц Ленинградской и Советской, и многие водители предпочитают проезжать по двору, чтобы быстрее преодолеть перекрёсток. Особенно часто такое случается в часы пик. При этом автолюбители едут на большой скорости, чем создают реальную угрозу для жителей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В итоге приняли решение об установке бордюрного камня на въезде во двор со стороны улиц Советской. Кроме того, на улице продлят тротуар и сделают зеленую зону. Для покупателей, которые часто паркуются во дворе, у торговых предприятий со стороны улицы Советской оборудуют парковочный карман.

ИСТОЧНИК KP.RU