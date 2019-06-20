2019-06-20T11:43:58+03:00
Общество

Пострадавших от клещей в Хабаровском крае стало меньше

За последнюю неделю количество обратившихся в больницу сократилось на 17 процентов
Ольга КИВА
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Пострадавших от клещей в Хабаровском крае стало меньшеПострадавших от клещей в Хабаровском крае стало меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае отмечают спад активности клещей. Так, за минувшую неделю с 10 по 16 июня в больницах региона зафиксировали 643 обращения по поводу присасывания кровососов. Этот показатель меньше на 17 процентов по сравнению с предыдущей неделей. К слову, с начала сезона от укусов уже пострадало свыше 4,8 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, о стабилизации обстановки пока говорить рано. Возможно, укушенных клещами стало меньше, потому что шли дожди, и люди реже выезжали на природу. Жителям края напоминают, что паразиты обычно активны до самой осени.

Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности, осматривать себя и детей после прогулок. Если клещ все-таки успел присосаться, то необходимо как можно быстрее обратиться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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