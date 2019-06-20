На полыхающую лесопилку в Хабаровском крае съехались пожарные расчеты
Сегодня днем, 20 июня, в Вяземском районе загорелась лесопилка. Строение расположено отдельно от других сооружений, поэтому угрозы распространения огня не было. Прибывшие пожарные расчеты оперативно приступили к тушению.
- Помещения горящей лесопилки, которую использовали как склад под стройматериалы, проверили на наличие людей. Данные о погибших и пострадавших пока отсутствуют. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, дальше они занимались проливкой и разборкой конструкций, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Известно, что предварительная площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. В ходе тушения пожара произошло обрушение конструкций крыши. В причинах этого происшествия будут разбираться сотрудники Госпожнадзора. Специалистам предстоит установить обстоятельства, при которых возник пожар, и виновных.
Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU