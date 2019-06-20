2019-06-20T11:50:57+03:00
Недвижимость

Полсотни домов в Хабаровске уже готовы к зиме

Другим многоэтажкам паспорта готовности будут выдавать постепенно до сентября
Ольга КИВА
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Полсотни домов в Хабаровске уже готовы к зимеПолсотни домов в Хабаровске уже готовы к зимеФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице приводят многоэтажки в порядок перед очередным зимним сезоном. Так, в домах проверяют исправность тепловых пунктов, меняют ржавые трубы, приводят в порядок подъезды и цоколи домов. К слову, в Хабаровске больше четырех тысяч многоэтажек, все они должны получить паспорта готовности до сентября. На данный момент 52 уже имеют допуски к работе зимой.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сейчас работы идут в подвале хрущевки №30 по улице Воровского. Здесь меняют розлив холодной и горячей воды, которые минувшей зимой дали течь. Также в подъездах установили пластиковые окна и тамбурные двери, сделали косметический ремонт.

Отметим, что деньги на ремонтные работы выделяют из взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками. При этом сами жильцы решают, на какие цели в первую очередь необходимо направить деньги, чтобы дом отстоял зиму без аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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