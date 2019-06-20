Слесарю в Хабаровске расшибло голову металлическим листом

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-20T12:56:24+03:00

Мужчину доставили в больницу, где он и скончался

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В марте 2018 года в цехе одного из предприятий в Хабаровске случилось происшествие со смертельным исходом. По версии следствия, трагедия случилась по вине двух работников этого же цеха. Они не подняли груз на необходимую высоту, выбрали небезопасную траекторию перемещения, не убедились в том, что на пути не будет коллег. К слову, общий вес перемещаемого металлического листа составлял 240 килограммов.

- В итоге 70-летнего слесаря ударило этими листами. Травмированного сотрудника отправили в больницу, где скончался от полученной травмы месяц спустя. По факту нарушений требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека возбудили уголовное дело. Главные подозреваемые 74-летний крановщик и 57-летний стропальщик завода, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

На данный момент материал уже находятся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU