Погода в Хабаровске на 21 июня 2019 года: днем до +23, небольшой дождь
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.
В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.
В Бикине небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +14+16.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.
В Чегдомыне возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +22+24.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +13+15.
В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.
ИСТОЧНИК KP.RU