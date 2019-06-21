Иномарка сбила школьника на велосипеде в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:58 2019-06-21T07:16:24+03:00

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Хабаровский школьник оказался под колесами иномарки. Происшествие случилось в минувшие сутки, двадцатого июня, на улице Тихоокеанской. Машина выезжала с прилегающей территории, водитель не заметил велосипедиста и в итоге сбил его.

Как сообщил информированный источник, ребенка доставили в больницу. При падении школьник травмировал колено. Также врачи диагностировали у несовершеннолетнего пациента ушиб левого предплечья, закрытый перелом спинки носа под вопросом.

По предварительным данным, установить личность водителя, который сидел за рулем, пока не удалось. Также на данный момент ничего не известно по поводу самого автомобиля. Автолюбитель скрылся с места происшествия. Уже возбудили административное дело за нарушение правил дорожного движения, а также за невыполнение обязанностей водителем во время аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU