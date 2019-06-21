2019-06-21T07:14:59+03:00
Общество

Крестный ход вокруг Хабаровска подходит к концу

Шествие закончится сегодня, 21 июня, возле храма святому благоверному князю Александру Невскому
Ольга КИВА
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Крестный ход вокруг Хабаровска подходит к концуКрестный ход вокруг Хабаровска подходит к концуФото: Хабаровская епархия
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Верующие объединились для того, чтобы пройти крестным ходом вокруг Хабаровска. Шествие началось 18 июня и заканчивается сегодня, 21 июня. За это время прихожане и священники прошли больше 100 километров пути. При этом среди шествующих были не только взрослые люди, но и подростки. Также к крестному ходу присоединились семьи с детьми.

- В общей сложности шествие объединило около 150 человек. Присоединиться к религиозному действию желающие могли в любое время - так же, как выбыть из него. Участники крестного хода сами рассчитывали свои силы, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Во время пути шествующих сопровождали сестры милосердия из хабаровского Свято-Елизаветинского сестричества на случай, если кому-то потребуется медицинская помощь. На стоянках священники служили молебны с акафистами, читали утреннее и вечернее правило. Крестный ход завершится сегодня возле храма святому благоверному князю Александру Невскому. По окончании шествия совершат благодарственный молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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