2019-06-21T07:12:19+03:00
Происшествия

Иномарка от удара вылетела с дороги в Хабаровске

Травмированного водителя доставили в больницу
Ольга КИВА
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Иномарка от удара вылетела с дороги в ХабаровскеИномарка от удара вылетела с дороги в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Машина Тоуота Сrоwn в Хабаровске оказалась за пределами дороги после сильного удара. Авария случилась на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. По предварительной информации, в машину врезался автомобиль Тоуота Dуnа, который выезжал с улицы Приморской на проспект. Водитель, выезжающий со второстепенной дороги, не захотел пропускать машину Тоуота Сrоwn, которая двигалась по главной, в результате случилась авария.

- В результате происшествия пострадал водитель машины Тоуота Сrоwn. Ему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у мужчины ушибы на бедре и лице, сотрясение головного мозга, - рассказал информированный источник.

В отношении водителя автомобиля Тоуота Dуnа составили административный протокол. Выяснилось, что у него нет водительских прав, на момент происшествия он был трезв, равно как и пострадавший. Ни у первого, ни у второго автолюбителя не было автостраховки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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