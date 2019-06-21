2019-06-21T05:00:58+03:00
Общество

Гималайские медведи устроили поход на села Хабаровского края

Приманивает косолапых в основном сладкое содержимое пасек
Ольга КИВА
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Гималайские медведи устроили поход на села Хабаровского краяГималайские медведи устроили поход на села Хабаровского краяФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Гималайские медведи за последнюю неделю посетили несколько сел в Хабаровском крае. Так, 13 июня поступил сигнал от жителей села Осиновая речка. Однако позже зверь сам покинул территорию людей.

- На следующий день гималайская медведица почтила своим присутствием пчеловодов в селе Бойцово в Бикинском районе. Сюда же 18 июня пришли уже два зверя. Еще один косолапый 14 июня отметился в садовом товариществе «Зубровое» в Хабаровском районе. В этих случаях животных интересовали исключительно пасеки. На одной из них уже установили ловушку, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов края.

Жителям края напоминают о необходимости соблюдать правила поведения в местах обитания диких животных. Так, населению настоятельно рекомендуют придерживаться рекомендаций при встрече с медведем и тигром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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