2019-06-21T07:07:17+03:00
Общество

В Комсомольске почти на три месяца закроют проезд на улице Севастопольской

Неудобства связаны с капитальным ремонтом магистральной теплотрассы
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске почти на три месяца закроют проезд на улице СевастопольскойВ Комсомольске почти на три месяца закроют проезд на улице СевастопольскойФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В городе Юности собираются почти на три месяца закрыть для движения улицу Севастопольскую. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Ленина до улицы Вокзальной. По информации, предоставленной городской администрацией, улицу перекроют в 10 часов утра 24 июня, время указано местное. Движение по улице будет ограничено вплоть до 25 сентября этого года.

- Причина временных неудобств – капитальный ремонт магистральной теплотрассы, который выполнят специалисты Комсомольских тепловых сетей. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Горожан просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Своевременная реконструкция теплотрассы – это, во-первых, залог безопасности, а во-вторых, минимизация рисков возникновения аварийных ситуаций.

Автолюбителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Долги по зарплате в хабаровских компаниях больше 80 миллионов
В гараже хабаровчанки нашли целую нарколабораторию
Хабаровчане смогут купить свежие продукты у фермеров на новой ярмарке выходного дня
В 11 городской поликлинике чествовали «народных врачей», победивших в конкурсе организованном компанией «СОГАЗ-Мед»
В Биробиджане посетителей эвакуировали из задымленного помещения МФЦ
Родственникам пилотов, погибших под Хабаровском, выплатили пособия
Временно изменилось расписание пригородных поездов «Биробиджан – Облучье»
Аварийный многоквартирник с дырой в полу реанимировали в Хабаровском крае
Родители в Биробиджане смогут получать смс о том, что ребенок пришел в школу
Гималайские медведи устроили поход на села Хабаровского края
В Хабаровске ждет суда коллектор, опубликовавший непристойное фото ребенка ради премии на работе
Иномарка от удара вылетела с дороги в Хабаровске
Для будущего международного речного порта в Хабаровске пока не нашли инвестора
Крестный ход вокруг Хабаровска подходит к концу
Иномарка сбила школьника на велосипеде в Хабаровске
В Хабаровском крае займутся производством говядины
Погода в Хабаровске на 21 июня 2019 года: днем до +23, небольшой дождь
В Хабаровске суд рассматривает дело слесаря, убитого металлическим листом
Полсотни домов в Хабаровске уже готовы к зиме
На полыхающую лесопилку в Хабаровском крае съехались пожарные расчеты