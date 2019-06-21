СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-21T07:07:17+03:00

В Комсомольске почти на три месяца закроют проезд на улице Севастопольской Фото: Артем КИЛЬКИН

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В городе Юности собираются почти на три месяца закрыть для движения улицу Севастопольскую. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Ленина до улицы Вокзальной. По информации, предоставленной городской администрацией, улицу перекроют в 10 часов утра 24 июня, время указано местное. Движение по улице будет ограничено вплоть до 25 сентября этого года.

- Причина временных неудобств – капитальный ремонт магистральной теплотрассы, который выполнят специалисты Комсомольских тепловых сетей. Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Горожан просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Своевременная реконструкция теплотрассы – это, во-первых, залог безопасности, а во-вторых, минимизация рисков возникновения аварийных ситуаций.

Автолюбителей убедительно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU