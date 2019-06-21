Аварийный многоквартирник с дырой в полу реанимировали в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:07 2019-06-21T07:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Аварийному дому в селе Вознесенском Амурского района дали вторую жизнь. В этом здании ремонт не делали последние 30 лет, однако чиновники обратили на это строение внимание, когда на первом этаже провалился пол. Из-за этого образовалась сквозная щель в стене, отделяющая квартиру от лестничной площадки, лопнула бетонная балка в подвале, электропроводка оказалась снаружи. Все эти обстоятельства создавали угрозу жизни жильцов дома.

- Жильцов опасного дома временно переселили в квартиры муниципального маневренного жилого фонда. На время работ свободный доступ в подъезд аварийного дома ограничили. Выделенные деньги направили, в том числе на восстановление лестничного пролета дома, замену полов и укрепление несущих конструкций, а также на косметический ремонт подъезда. 17 июня жильцы вернулись в свои квартиры, - рассказали в администрации Амурского района.

ИСТОЧНИК KP.RU