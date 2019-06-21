Временно изменилось расписание пригородных поездов «Биробиджан – Облучье»

СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-21T07:04:34+03:00

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Пригородные поезда со станции «Биробиджан» с 21 июня будут курсировать по новому расписанию. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, корректировки внесли в связи с проведением на станции плановых работ по капитальному ремонту. Под новые правила попадают маршруты:

– № 6264 сообщением «Облучье – Биробиджан». Согласно корректировкам поезд будет следовать с 21 по 23 июня по маршруту «Облучье – Кирга». На станцию «Кирга» он будет прибывать в 13:04. Со станции «Кирга» от здания поста ЭЦ для доставки пассажиров до станции назначения в 13:20 отправляется автобус до станции «Биробиджан».

– № 6263 сообщением «Биробиджан – Облучье». Поезда будут следовать по маршруту «Кирга – Облучье», отправление со станции «Кирга» в 1:28 с 22 по 24 июня. Для доставки пассажиров к поезду №6263 со станции «Биробиджан» от железнодорожного вокзала в 00:00 отправляется автобус.

Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU