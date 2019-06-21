2019-06-21T07:28:13+03:00
Общество

Родственникам пилотов, погибших под Хабаровском, выплатили пособия

Авиакатастрофа произошла в конце апреля - самолет упал на лесополосу
Ольга КИВА
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Родственникам пилотов, погибших под Хабаровском, выплатили пособия ФОТО: аэродром "Калинка"Родственникам пилотов, погибших под Хабаровском, выплатили пособия ФОТО: аэродром "Калинка"
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Родственникам пилотов, погибших в авиакатастрофе под Хабаровском, выплатили единовременные пособия. Как сообщили в администрации Хабаровского района, в общей сложности на эти цели из резервного фонда правительства края выделили два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что трагедия случилась 27 апреля в районе аэродрома «Калинка». На борту двухместного частного самолета Як-18 находились владелец транспорта Сергей Лонкин и высококлассный пилот и президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Во время полета самолет рухнул на лесополосу – оба человека погибли. В связи с этим обстоятельством на территории района ввели режим ЧС муниципального характера.

Обстоятельства этого происшествия выясняют следователи, которые возбудили уголовное дело. По мнению эксперта, причиной авиакатастрофы послужил отказ двигателя при взлете Як-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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