Родственникам пилотов, погибших под Хабаровском, выплатили пособия

СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-21T07:28:13+03:00

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Родственникам пилотов, погибших в авиакатастрофе под Хабаровском, выплатили единовременные пособия. Как сообщили в администрации Хабаровского района, в общей сложности на эти цели из резервного фонда правительства края выделили два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что трагедия случилась 27 апреля в районе аэродрома «Калинка». На борту двухместного частного самолета Як-18 находились владелец транспорта Сергей Лонкин и высококлассный пилот и президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин. Во время полета самолет рухнул на лесополосу – оба человека погибли. В связи с этим обстоятельством на территории района ввели режим ЧС муниципального характера.

Обстоятельства этого происшествия выясняют следователи, которые возбудили уголовное дело. По мнению эксперта, причиной авиакатастрофы послужил отказ двигателя при взлете Як-18.

ИСТОЧНИК KP.RU