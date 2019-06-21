2019-06-21T07:27:07+03:00
Общество

В Биробиджане посетителей эвакуировали из задымленного помещения МФЦ

Но горожане не знали, что поучаствовали в масштабной тренировке
Ольга КИВА
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В Биробиджане посетителей эвакуировали из задымленного помещения МФЦВ Биробиджане посетителей эвакуировали из задымленного помещения МФЦФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Один из офисов МФЦ в Биробиджане стал площадкой для проведения масштабной тренировки. Суть этого мероприятия сводилась к отработке действия на случай настоящего пожара, а также выявлению недочетов в системе пожарной безопасности. При этом посетителей не предупредили о том, что их будут спасать от условного пожара.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, центр ежедневно посещают сотни людей. Каждый человек, входя в помещение, должен быть уверен, что он в безопасности. Поэтому было решено провести тренировку в режиме реального времени.

Сначала в центре якобы случилось замыкание. Возгорание персонал попытался потушить самостоятельно, но ничего не вышло. Далее коридоры наполнил дым, а огонь стал быстро распространяться по кабинету. Потом для посетителей включили сигнал, началась эвакуация людей – потоки граждан направили к выходам.

По условиям тренировки, в условно горящем здании остался один сотрудник. Его предстояло спасти прибывшим на место происшествия огнеборцам. Пострадавшего благополучно эвакуировали и передали врачам скорой помощи. Отбой учениям был дан через 35 минут, Многофункциональный центр заработал в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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