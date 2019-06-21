Хабаровчане смогут купить свежие продукты у фермеров на новой ярмарке выходного дня

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-21T07:51:22+03:00

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В Хабаровске планируют открыть новую ярмарку выходного дня на улице Кола Бельды в микрорайоне «Ореховая сопка». На данный момент от фермеров принимают заявки на участие. К слову, создать торговую площадку решили по многочисленным просьбам жителей этого же района.

- Благодаря таким ярмаркам хабаровчане, живущие в обособленных районах города, всегда могут купить свежие фермерские продукты. Поэтому такой формат торговли становится более популярным, - рассказали в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края.

Ярмарка откроется 22 июня и будет работать с 9:00 до 17:00 по выходным дням. Отметим, что на сегодняшний день такие торговые площадки уже функционируют на территориях торговых центров «Экодом» и «Выборгский». Кроме площадки в микрорайоне «Ореховая сопка», еще одна ярмарка откроется 29 июля в южной части Хабаровска на площадке перед краевым дворцом дружбы «Русь».

ИСТОЧНИК KP.RU