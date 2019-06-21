В гараже хабаровчанки нашли целую нарколабораторию

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-21T08:27:13+03:00

По версии следствия, создали ее два подельника, заказавшие оборудование и реактивы через интернет

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В железнодорожном районе Хабаровска обнаружили нарколабораторию. Изготовление запрещенных веществ наладили два хабаровчанина, в качестве производственного помещения они использовали гараж. По версии следствия, приятели 32 и 29 лет заказали через интернет необходимое оборудование и реактивы, собрали лабораторию и даже успели выпустить небольшую пробную партию.

- Первую порцию вещества они собирались употребить сами, а последующие партии планировали реализовывать путем закладок. Задержать злоумышленников удалось с поличным при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным, гараж принадлежал матери одного из подозреваемых. При осмотре полицейские изъяли реагенты и метилэфедрон. Общий объем изъятой партии составил порядка 52 граммов. В отношении фигурантов завели и расследуют уголовное дело. К слову, для 29-летнего фигуранта это было не первое правонарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU