В гараже хабаровчанки нашли целую нарколабораторию
В железнодорожном районе Хабаровска обнаружили нарколабораторию. Изготовление запрещенных веществ наладили два хабаровчанина, в качестве производственного помещения они использовали гараж. По версии следствия, приятели 32 и 29 лет заказали через интернет необходимое оборудование и реактивы, собрали лабораторию и даже успели выпустить небольшую пробную партию.
- Первую порцию вещества они собирались употребить сами, а последующие партии планировали реализовывать путем закладок. Задержать злоумышленников удалось с поличным при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По предварительным данным, гараж принадлежал матери одного из подозреваемых. При осмотре полицейские изъяли реагенты и метилэфедрон. Общий объем изъятой партии составил порядка 52 граммов. В отношении фигурантов завели и расследуют уголовное дело. К слову, для 29-летнего фигуранта это было не первое правонарушение.
ИСТОЧНИК KP.RU