СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-21T09:01:06+03:00

Долги по зарплате в хабаровских компаниях больше 80 миллионов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровске посчитали, сколько предприятий в городе не платит зарплату своим работникам. Всего получилось 13 организаций. При этом сумма общего долга перед сотрудниками составляет 86 миллионов рублей.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, больше половины предприятий-должников проходят процедуру банкротства. К слову, ранее частично рассчитались со своими сотрудниками три предприятия. Среди них ФГУП ГВСУ №6, ООО «Строительно-дорожные машины» и ООО НПО «Спецмост». В общей сложности они выплатили 22 миллиона рублей. На сегодняшний день рост долга по заработной плате отмечают у организаций ОАО «Дальстроймеханизация», ПАО «Хабсудмаш» и АО ХРСК.

Напомним, вопросы, касающиеся сокращения задолженности находятся на контроле мэра Хабаровска. Руководители предприятий-должников регулярно участвуют в заседаниях муниципальных комиссий. Участники заседаний ищут возможности полностью выполнить финансовые обязательства перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU