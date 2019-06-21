2019-06-21T09:28:22+03:00
Происшествия

Были в масках, но сторож хабаровского предприятия успел рассмотреть приметы воров

Мужчина вызвал подмогу, через несколько минут одного из фигурантов задержали
Ольга КИВА
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Были в масках, но сторож хабаровского предприятия успел рассмотреть приметы воровБыли в масках, но сторож хабаровского предприятия успел рассмотреть приметы воровФото: Олег ЗОЛОТО
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На одном из предприятий в районе перекрестка улиц Тихоокеанской и Металлистов случилась кража. Неизвестные похитили строительную арматуру из вагончика. Злоумышленники отправились на дело в масках и искренне надеялись, что их в четыре часа утра никто не увидит. Однако они ошибались – их заметил местный сторож.

- Мужчина следил за перемещениями незваных гостей, смог разглядеть их приметы и быстро вызвал подмогу. Находящийся по близости наряд прибыл на место происшествия и уже через несколько минут задержали одного из трех злоумышленников, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Хабаровскому краю.

Чуть позже в руки правоохранителей попали и еще два человека, подозреваемых в случившейся краже. При этом задержание случилось в тот момент, когда мужчины пытались спрятать арматуру. Фигурантов доставили в отдел полиции для разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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