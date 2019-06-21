2019-06-21T12:09:07+03:00
Общество

Энергетиков в Хабаровском крае заставили заплатить компенсацию за ошибку в квитанции

Сначала семье пенсионеров выставили счет на 14 тысяч рублей, а потом и вовсе отключили электричество
Ольга КИВА
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Энергетиков в Хабаровском крае заставили заплатить компенсацию за ошибку в квитанцииЭнергетиков в Хабаровском крае заставили заплатить компенсацию за ошибку в квитанцииФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Семье пенсионеров в Николаевском районе отключили электричество. Причиной тому стала задолженность в 14 тысяч, которая, как выяснилось, возникла из-за ошибки в квитанции.

- Пожилым людям с января по апрель 2018 года пенсионерам выставляли счета за пользование электроэнергией в меньшем размере, чем за фактически потребленный ими объем электрической энергии. Потом энергетики нашли ошибку и решили ее исправить, а потом за неуплату долга отключили электричество, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Без электроэнергии пенсионеры, которые также имеют инвалидность, в случае надобности не смогли бы, например, вызвать скорую помощь. Также они были лишены возможности готовить еду. Из-за сложившейся ситуации состояние здоровья заявителей ухудшилось.

Точку в этом вопросе поставил судья, который постановил возобновить подачу электроснабжения к дому пенсионеров. Также энергетиков обязали выплатить абонентам моральную компенсацию в 20 тысяч рублей каждому. Ответчик пытался обжаловать это решение, но у него ничего не вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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