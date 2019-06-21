УФСИН по Хабаровскому краю возглавил Юрий Дорохин

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-21T11:21:08+03:00

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В Хабаровском крае 6 июня назначили нового руководителя УФСИН. Руководство ведомством принял полковник внутренней службы Юрий Дорохин. Ранее он занимал должность начальника УФСИН России по Томской области.

- Во время знакомства с личным составом новый глава ведомства поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность к решению поставленных задач совместно с личным составом УИС региона, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Для справки: Юрий Дорохин родился 25 декабря 1975 года в Ростовской области. В 1997 году он закончил Орловский юридический институт. Карьеру начал в 1998 году в должности юрисконсульта в УФСИН России по Орловской области. Позже он прошел несколько ступеней карьерной лестницы - служил в оперативно-режимных службах УИС, был первым заместителем областного Управления, потом его назначили на должность начальника УФСИН России по Томской области.

У Юрия Дорохина есть награды, среди которых золотая и серебряная медаль «За вклад в развитие УИС», а также медали «За отличие в службе» трех степеней.

Женат, имеет дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU