2019-06-21T11:33:48+03:00
Общество

В крае добиваются «свободы воздуха» для хабаровского аэропорта

Это поможет сократить стоимость билетов для жителей региона
Ольга КИВА
Поделиться:
В крае добиваются «свободы воздуха» для хабаровского аэропортаВ крае добиваются «свободы воздуха» для хабаровского аэропортаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Для Хабаровского аэропорта в регионе добиваются пятой, а если все удастся, то и шестой степени «свободы воздуха». Это необходимо для развития авиаперевозок внутри края, межрегиональных, а также международных.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, пятая «свобода» позволяет авиакомпаниям платно перевозить пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну. При этом во всех пунктах посадки продаются билеты для полета в любой из этих пунктов в любом направлении. За счет шестой «свободы» авиаперевозчики смогут доставлять пассажиров и грузы из одной страны в другую с остановкой в своей стране.

В целом присвоение степеней поможет снизить стоимость билетов на самолет для жителей региона. Отметим, что режим «открытого неба» пока не распространяется на Хабаровск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетиков в Хабаровском крае заставили заплатить компенсацию за ошибку в квитанции
В Хабаровском крае почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны
УФСИН по Хабаровскому краю возглавил Юрий Дорохин
У особенных детей в Хабаровске появилась своя игровая площадка
Были в масках, но сторож хабаровского предприятия успел рассмотреть приметы воров
Долги по зарплате в хабаровских компаниях больше 80 миллионов
В гараже хабаровчанки нашли целую нарколабораторию
Хабаровчане смогут купить свежие продукты у фермеров на новой ярмарке выходного дня
В 11 городской поликлинике чествовали «народных врачей», победивших в конкурсе организованном компанией «СОГАЗ-Мед»
В Биробиджане посетителей эвакуировали из задымленного помещения МФЦ
Родственникам пилотов, погибших под Хабаровском, выплатили пособия
Временно изменилось расписание пригородных поездов «Биробиджан – Облучье»
Аварийный многоквартирник с дырой в полу реанимировали в Хабаровском крае
В Комсомольске почти на три месяца закроют проезд на улице Севастопольской
Родители в Биробиджане смогут получать смс о том, что ребенок пришел в школу
Гималайские медведи устроили поход на села Хабаровского края
В Хабаровске ждет суда коллектор, опубликовавший непристойное фото ребенка ради премии на работе
Иномарка от удара вылетела с дороги в Хабаровске
Для будущего международного речного порта в Хабаровске пока не нашли инвестора
Крестный ход вокруг Хабаровска подходит к концу
Иномарка сбила школьника на велосипеде в Хабаровске
В Хабаровском крае займутся производством говядины
Погода в Хабаровске на 21 июня 2019 года: днем до +23, небольшой дождь
В Хабаровске суд рассматривает дело слесаря, убитого металлическим листом
Полсотни домов в Хабаровске уже готовы к зиме
На полыхающую лесопилку в Хабаровском крае съехались пожарные расчеты