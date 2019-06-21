В крае добиваются «свободы воздуха» для хабаровского аэропорта
Для Хабаровского аэропорта в регионе добиваются пятой, а если все удастся, то и шестой степени «свободы воздуха». Это необходимо для развития авиаперевозок внутри края, межрегиональных, а также международных.
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, пятая «свобода» позволяет авиакомпаниям платно перевозить пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну. При этом во всех пунктах посадки продаются билеты для полета в любой из этих пунктов в любом направлении. За счет шестой «свободы» авиаперевозчики смогут доставлять пассажиров и грузы из одной страны в другую с остановкой в своей стране.
В целом присвоение степеней поможет снизить стоимость билетов на самолет для жителей региона. Отметим, что режим «открытого неба» пока не распространяется на Хабаровск.
ИСТОЧНИК KP.RU