2019-06-22T02:28:06+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 июня 2019 года: днем до +26, без существенных осадков

Лето вступило в свои права, самое время прогуляться, но не забудьте взять с собой зонтик
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 22 июня 2019 года: днем до +26, без существенных осадковПогода в Хабаровске на 22 июня 2019 года: днем до +26, без существенных осадковФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 23 -25.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 24 -26.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13, днем 22 -24.

В Советской Гавани и Ванино ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 7 -9. Днем 14 -16. Небольшой дождь.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 24 -26.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью 8 -10. Днем 22 -24.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 17 -19.

В Охотске дождь. Ветер юго-восточный 6–11 метров в секунду. Ночью 5 -7. Днем 7-9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24