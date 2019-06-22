Погода в Хабаровске на 22 июня 2019 года: днем до +26, без существенных осадков
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 23 -25.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 24 -26.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 11 -13, днем 22 -24.
В Советской Гавани и Ванино ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 7 -9. Днем 14 -16. Небольшой дождь.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 11 -13. Днем 24 -26.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью 8 -10. Днем 22 -24.
В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 6 -8. Днем 17 -19.
В Охотске дождь. Ветер юго-восточный 6–11 метров в секунду. Ночью 5 -7. Днем 7-9 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU