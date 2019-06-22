2019-06-22T06:14:55+03:00
Общество

Кинологи МЧС под Хабаровском сдают квалификационные экзамены

В сертификационных испытаниях принимают участие десять расчетов
Борис КОКУРИН
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Кинологи МЧС под Хабаровском сдают квалификационные экзаменыКинологи МЧС под Хабаровском сдают квалификационные экзаменыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Испытания стартовали в пятницу сразу после профессионального праздника – Дня кинолога.

20 июня 1996 года в отряде «Центроспас» были созданы первые кинологические спасательные расчеты, сегодня по всей стране их насчитывается больше шестисот.

- За прошедшие годы четвероногие бойцы стали постоянными участниками спасательных операций, благодаря которым спасены тысячи человеческих жизней. По утверждениям специалистов, одна поисковая собака экономит время и труд 10 человек. При поиске заблудившихся в лесу пара четвероногих спасателей с кинологами может заменить до 70 человек, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас для того, чтобы успешно пройти сертификацию спасателям-кинологам и их питомцам придётся доказать, что собаки и их хозяева готовы к проведению поисково-спасательных операций в самых разных условиях.

Состязания продлятся три дня, где испытуемым придется доказывать свою квалификацию в самых сложных условиях. В итоге они получат допуск к реальной работе по спасению людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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