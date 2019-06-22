Похоронная компания в Хабаровском крае платила полицейскому за сведения об умерших

СЕГОДНЯ 04:30 2019-06-22T04:30:53+03:00

Участковый из Комсомольска-на-Амуре получил от взятку в 15 тысяч рублей

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Как удалось установить в ходе доследственной проверки на участкового из города Юности вышел сотрудник одного из ритуальных агентств и предложил полицейскому деньги за то, чтобы раньше конкурентов узнавать обо всех умерших в его районе. Участковый согласился.

- В период с января 2016 года по январь 2019 года участковый уполномоченный полиции получил от сотрудника ритуального агентства взятку в сумме 15 тысяч рублей за незаконное предоставление персональных данных умерших граждан на территории города. Деньги взяткодателем были переведены на банковский счет полицейского, а информация требовалась для опережения конкурентов при заключении с родственниками умерших договоров на оказания услуг по захоронению, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Надзорный орган проверил законность возбуждения уголовного дела в отношении участкового и признал его обоснованным. Сейчас полицейский находится под стражей. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU