2019-06-23T02:58:07+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 23 июня 2019 года: днем до +27, без осадков

В столице Еврейской автономии возможен небольшой дождь
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 23 июня 2019 года: днем до +27, без осадковПогода в Хабаровске на 23 июня 2019 года: днем до +27, без осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +25+27.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +25+27.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13, днем +24+26.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+9. Днем +15+17. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +25+27.

В Чегдомыне дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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