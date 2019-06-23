СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-23T09:02:37+03:00

У бизнесмена в ЕАО получилось сэкономить на налогах и стать фигурантом уголовного дела Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчина почти два года носил в инспекцию декларации с заведомо ложными данными

Изменить размер текста: A A

Бизнесмен в Еврейской автономии систематически подавал в налоговую инспекцию декларации с ложными данными. Возможно, он надеялся, что ему все сойдет с рук, однако махинация вскрылась. Так, по предварительным подсчетам, он смог клониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 3,4 миллиона рублей.

- В отношении предпринимателя, работающего в области сельского хозяйства, возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчина подавал документы с неверными данными с мая 2015 года по март 2017 года. В декларациях он указывал ложные сведения о якобы проведенных финансово-хозяйственных операциях с контрагентами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На сегодняшний день правоохранители проводят расследование, за ходом которого также следят работники прокуратуры. Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сборов.

ИСТОЧНИК KP.RU