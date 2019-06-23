2019-06-23T10:19:19+03:00
Общество

Комсомольчанину пришлось выбирать между оплатой долга и тюрьмой

Мужчина не захотел лишиться свободы и быстро нашел деньги, чтобы оплатить штраф за мошенничество
Ольга КИВА
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Комсомольчанину пришлось выбирать между оплатой долга и тюрьмойКомсомольчанину пришлось выбирать между оплатой долга и тюрьмойФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Житель Комсомольска-на-Амуре умудрился заработать уголовный штраф, но оплачивать его не торопился. Возможно, он надеялся, что государство забудет и про его проступок, и про назначенное наказание, поэтому и не платил. Однако о долге ему все же напомнили.

- Горожанину назначили штраф за мошенничество в сумме 80 тысяч рублей. Были определены сроки, когда необходимо внести оплату, но от горожанина в итоге ни копейки не поступило. Тогда в ход пошли законные методы выбивания долга. Сначала должника ограничили в праве выезда за рубеж, а позже направили ходатайство в суд о замене уголовного штрафа на другой вид наказания. Это могло быть в том числе лишение свободы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Как только мужчина узнал, что может попасть в тюрьму, тут же нашел деньги и полностью расплатился. К слову, максимальный срок лишения свободы в этом случае мог быть до пяти лет. Теперь же к комсомольчанину нет никаких претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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