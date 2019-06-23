Хабаровчанин довел торговцев телефонами до штрафа из-за кэшбэка

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-23T12:07:23+03:00

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Житель Хабаровска решился на покупку смартфона, когда продавцы в магазине рассказали о том, что ему полагается кэшбэк. Покупатель выполнил все условия для того, чтобы получить деньги – сообщил номер своего телефона, подтвердил, что он авторизованный пользователем платежного сервиса «Кошелек МТС Деньги». Однако обещанный кэшбэк в сумме пять тысяч рублей он не получил.

- Горожанин подал заявление с просьбой проверить законность действий торговцев. Во время проверки выяснилось, что мужчина действительно купил смартфон стоимость 24 тысячи 490 рублей. Этот гаджет попадал под акцию, в рамках которой выплачивался кэшбэк, которую продавцы проводили с 1 по 31 января 2019 года. Однако деньги на платежный сервис покупателя не поступали. В результате проверки компанию, где хабаровчанин купил телефон, наказали штрафом в сумме 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В организации свою вину признали и оплатили штраф. Также нарушители рассчитались и с покупателем – перечислили ему законный кэшбэк в сумме пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU