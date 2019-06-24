СЕГОДНЯ 01:03 2019-06-24T01:03:16+03:00

Погода в Хабаровске на 24 июня 2019 года: днем до +28, без осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дожди прольются на территории столицы Еврейской автономии

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане вечером небольшой дождь, возможна гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +26+28.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +26+28.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14, днем +27+29.

В Советской Гавани и Ванино ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+9. Днем +17+19. Вечером возможен небольшой дождь..

В Комсомольске-на-Амуре вечером дождь, возможна гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +23+25.

В Чегдомыне дождь, возможна гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +13+15.

В Охотске возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU