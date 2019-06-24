2019-06-24T05:02:20+03:00
Общество

На улице Советской в Биробиджане ожидаются пробки

Временные неудобства связаны с ремонтов автодороги
Ольга КИВА
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На улице Советской в Биробиджане ожидаются пробкиНа улице Советской в Биробиджане ожидаются пробкиФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане с 24 июня начнутся работы по ремонту автодороги на улице Советской. В планах дорожников демонтировать бордюрный камень, снять старый асфальт, выровнять дорожное полотно, выложить выравнивающий слой асфальта, а далее уже основной. Работы проведут в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как отметили в пресс-службе городской администрации, участок дороги на улице Советской перекрывать не будут. Дорожники сначала приведут в порядок одну полосу, потом другую. Возможно, будут пробки, поэтому водителей просят с пониманием отнестись к ситуации. Автолюбителей также убедительно просят соблюдать скоростной режим на этом участке дороги.

Отметим, что в областной столице выбрали подрядчиков на ремонт автодорог по улицам Пионерской, Парковой и Сутарской. В планах определить компании, которые возьмутся за реконструкцию автодороги на улицах Шолом-Алейхема и Осенней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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