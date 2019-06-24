СЕГОДНЯ 03:34 2019-06-24T04:57:28+03:00

Победители чемпионата по плаванию из Хабаровского края отправятся в Черногорию и на Кубок России ФОТО: СШ «Дельфин»

Соревнования регионального уровня провели на 50-метровых дорожках открытого бассейна в Хабаровске впервые за 35 лет

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В открытом бассейне краевой столицы прошли чемпионат и первенство Хабаровского края по плаванию. Впервые за 35 лет состязания устроили на 50-метровых дорожках. Побороться за главный приз собрались более 200 участников со всего Дальнего Востока и городов Сибири.

- Среди победителей хабаровчане Дарья Грекова, Кирилл Охотин, Павел Савельев, Валерия Артюхина, Ярослав Яшин, Алиса Кочкурова, Игорь Головин, Майя Толстокулакова, Виктория Шардакова, Диана Харченко. Также отличились комсомольчане Павел Юдин, Марк Зорин и Виктор Бурлаков. Ребята стали мульти-медалистами турнира, завоевав по две-три высшие награды, - рассказали в пресс-службе СШ «Дельфин».

В августе пловцы из Хабаровского края отправятся на финал спартакиады учащихся России. Прошедший чемпионат стал для них своего рода репетицией перед серьезным стартом. Также проверку боем прошли хабаровские пловцы, которые в июле отправятся на Кубок России и международные соревнования в Черногорию.

ИСТОЧНИК KP.RU