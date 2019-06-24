Водитель в Хабаровске проигнорировал знак «Въезд запрещен» и врезался в бетонные блоки

СЕГОДНЯ 04:10 2019-06-24T04:55:52+03:00

«Въезд запрещен», но водитель в Хабаровске поехал и врезался в бетонные блоки Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие выходные случилась авария, в которой пострадали и водитель, и пассажир, который на свою беду оказался в его машине. Поздно вечером 22 июня автомобиль Toyota Sprinter двигался по улице Кола Бельды. По предварительной информации, автолюбитель не выполнил требование знака «Въезд запрещен» и врезался в бетонные блоки.

Как сообщил информированный источник, во время аварии автолюбитель повредил глаза. У него диагностировали рваную рану кожи верхнего века и контузию глазного яблока первой стадии обоих глаз. Пассажир травмировал грудную клетку и шею. Его направили в нейрохирургическое отделение.

Водителя отправили на медицинское освидетельствование, выяснилось, что на момент аварии мужчина был нетрезв. Известно, что автостраховка также отсутствовала. В отношении мужчины составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU