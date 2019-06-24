Мать отсудила у бизнесмена в Хабаровском крае 400 тысяч за травмы сына

СЕГОДНЯ 04:39 2019-06-24T04:51:41+03:00

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Жительница района имени Лазо решила получить с бизнесмена моральную компенсацию и добилась своего. По материалам дела, заявительница и ее сын находились на перроне автовокзала рабочего поселка Переяславка. В тот день были сильные порывы ветра, в какой-то момент с территории близлежащего кафе поток воздуха сорвал лист металлопластика, который ударил сына женщины по голове.

- Происшествие случилось в ноябре 2018 года. Мальчика немедленно доставили в больницу с травмами головы. В соответствии с заключением судебно-медицинского эксперта вред, причиненный здоровью несовершеннолетнего, расценивается как тяжкий, опасный для жизни в момент причинения, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время расследования этого инцидента выяснилось, что металлопластик использовали в кафе в качестве хозяйственного инвентаря, в частности, для уборки снега. Суд признал, что индивидуальный предприниматель не принял мер, чтобы организовать хранение принадлежащего ему хозяйственного инвентаря, то есть халатно отнесся к содержанию имущества. Предпринимателя обязали выплатить матери моральную компенсацию в сумме 400 тысяч рублей, а также материальный ущерб.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU