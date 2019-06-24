2019-06-24T05:41:02+03:00
Политика

«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в Хабаровске

Показательные выступления бойцы устроят во время военно-технического форума «Армия-2019»
Ольга КИВА
Поделиться:
«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в Хабаровске«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске на аэродроме «Центральный» с 28 по 30 июня пройдет военно-технический форум «Армия-2019». В этот период для посетителей будут работать различные экспозиции, летчики самых больших в мире серийно выпускаемых вертолетов Ми-26 продемонстрируют тушение условного очага возгорания с применением водосливного устройства ВСУ-15. Также гостям покажут, как эвакуируют экипаж терпящего бедствие вертолета. Будет и высадка парашютистов.

Также в программе выступления летчиков современных истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34, танковых экипажей. Последние на 40-тонных боевых машинах исполнят «танковый вальс». На аэродроме «Центральный» представят бомбардировщик, истребители, винтокрылые машины, технику войск ПВО и беспилотную авиацию.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, время работы экспозиций 28-29 июня с 10:00 до 17:00, 30 июня с 10:00 до 13:00. К слову, желающих приехать на форум будут доставлять на аэродром восемь автобусов. Машины будут курсировать от контрольно-пропускного пункта аэродрома «Центральный» (ост. городского транспорта - Портовая) до выставочной площадки. Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома
Пчеловоды в Хабаровском крае просят ограничить вырубки липы
Школьников, желающих работать, в Хабаровске стало больше
Персональные траектории развития появились у участников форума «Амур» в Хабаровском крае
Сирота в Биробиджане обрел положенное жилье годы спустя
Закупка хлеба в хабаровском доме-интернате сорвалась из-за недостающих печати и подписи
Мать отсудила у бизнесмена в Хабаровском крае 400 тысяч за травмы сына
Водитель в Хабаровске проигнорировал знак «Въезд запрещен» и врезался в бетонные блоки
Победители чемпионата по плаванию из Хабаровского края отправятся в Черногорию и на Кубок России
На улице Советской в Биробиджане ожидаются пробки
Хабаровские школьники попадут в Юнармию, если сдадут нормативы ГТО
Хабаровчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны