«Танковый вальс» увидят хабаровчане на аэродроме «Центральный» в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-24T05:41:02+03:00

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В Хабаровске на аэродроме «Центральный» с 28 по 30 июня пройдет военно-технический форум «Армия-2019». В этот период для посетителей будут работать различные экспозиции, летчики самых больших в мире серийно выпускаемых вертолетов Ми-26 продемонстрируют тушение условного очага возгорания с применением водосливного устройства ВСУ-15. Также гостям покажут, как эвакуируют экипаж терпящего бедствие вертолета. Будет и высадка парашютистов.

Также в программе выступления летчиков современных истребителей Су-35С и бомбардировщиков Су-34, танковых экипажей. Последние на 40-тонных боевых машинах исполнят «танковый вальс». На аэродроме «Центральный» представят бомбардировщик, истребители, винтокрылые машины, технику войск ПВО и беспилотную авиацию.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, время работы экспозиций 28-29 июня с 10:00 до 17:00, 30 июня с 10:00 до 13:00. К слову, желающих приехать на форум будут доставлять на аэродром восемь автобусов. Машины будут курсировать от контрольно-пропускного пункта аэродрома «Центральный» (ост. городского транспорта - Портовая) до выставочной площадки. Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU