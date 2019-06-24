Сирота в Биробиджане обрел положенное жилье годы спустя

СЕГОДНЯ 06:13 2019-06-24T06:13:21+03:00

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Житель Биробиджана, которого признали сиротой, когда он был несовершеннолетним, получил жилье в 32 года. До этого горожанин безуспешно пытался достучаться до чиновников и обратить их внимание на свою проблему. Был суд, по решению которого ему обязаны были предоставить квартиру, но исполнять решение никто не собирался.

- Мать заявителя лишили родительских прав, а отца признали безвестно отсутствующим. В 2015 году горожанина включили в список граждан, которым полагается жилье за счет средств государства. Однако на протяжении длительного времени жилое помещение заявителю не предоставляли, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина обратился в прокуратуру и попросил разобраться в ситуации. В итоге в орган исполнительной власти внесли представление об устранении нарушений жилищного законодательства. На данный момент сироте предоставили благоустроенную квартиру в новостройке в Биробиджане на основании договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU