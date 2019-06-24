2019-06-24T07:23:04+03:00
Общество

Школьников, желающих работать, в Хабаровске стало больше

В этом году в трудовых отрядах задействовали около двух тысяч ребят
Ольга КИВА
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Школьников, желающих работать, в Хабаровске стало больше ФОТО: Управление образования ХабаровскаШкольников, желающих работать, в Хабаровске стало больше ФОТО: Управление образования Хабаровска
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Хабаровских школьников, занятых в трудовых отрядах, стало больше. В этом году поработать на каникулах захотели около двух тысяч ребят. Подростки занимаются благоустройством дворов, парков и скверов. Но на этом их деятельность не ограничивается. Школьники также пробуют свои силы в качестве юных инспекторов дорожного движения, они оказывают помощь ветеранам и ведут репортажи с места событий, а также помогают во время курсов компьютерной грамотности для пенсионеров.

Как отметили в городском управлении образования, смены укомплектовали в середине апреля - начале мая. К слову, в 2017 году в городе сформировали 117 трудовых отрядов, а в этом году – 129. На сегодняшний день хабаровские школьники работают на 93 социально-значимых объектах в городе. Фронт работ с каждым годом увеличивается.

Отметим, что силами ребят удалось привести в порядок территорию в районе памятника партизанам. Здесь они подметали площадь и пропалывали клумбы. Остается надеяться, что взрослые, особенно те, кто видел, как стараются дети, постыдятся мусорить, где попало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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